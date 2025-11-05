Луис Энрике удивляет фанатов необычной выходкой: почему тренер ПСЖ проводит первые таймы на трибуне

Французский ПСЖ продолжает радовать своих фанатов классной игрой и топовыми результатами. Главным творцом этого успеха называют Луиса Энрике

Испанский коуч известен своим нестандартным подходом к тренировкам. Раньше все удивлялись тому, что игроки ПСЖ выбивают мяч в аут после разводки из центра. Теперь же Энрике поразил новой фишкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

По теме Испытывают Забарного: ПСЖ хочет купить еще одного россиянина

Почему Энрике сидит на трибунах?

На нескольких последних матчах парижан испанец отсутствовал в первом тайме на скамейке запасных. Тренер выбирал провести первую половину игры на трибунах и только после перерыва вернуться на свое место.

Такой трюк Энрике повторил и во время недавнего матча против Баварии в Лиге чемпионов. На одной из пресс-конференции Луис объяснил цель своего такого странного хода.

Я это делаю, потому что с трибун получаю много информации, которую могу использовать во время перерыва. Для меня важно иметь больше информации. Игроки привыкли уже к этому. Мой ассистент Рафаль всегда возле поля. Все, что он говорит игрокам, это благодаря тому, что я увидел с трибун. Уже некоторое время я наблюдаю за тренерами регби, которые оценивают матчи с другой перспективы,

– объяснил Луис Энрике.

Тренер ПСЖ на трибунах во время матча Лиги чемпионов против Аталанты: смотреть видео

Испанец уточнил, что во время игры всегда находится на связи с помощником с помощью гарнитуры. Стоит отметить, что новаторские идеи Энрике очень помогают ПСЖ.

Тренер возглавил команду еще в 2023-м, но уже через сезон смог привести ее к главной вершине Европы. В этом году именно парижане стали победителями Лиги чемпионов, уничтожив в финале Интер (5:0).

Читайте также Одноклубник Забарного стал обладателем премии Golden Boy-2025

Илья Забарный в ПСЖ