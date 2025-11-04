Лучшим молодым футболистом 2025 года стал правый вингер парижского ПСЖ Дезире Дуэ. Golden Boy – это награда, которую ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport лучшему молодому футболисту до 21 года в мире, передает 24 Канал.

Стоит увидеть Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари: историческое видео

Кто стал победителем Golden Boy-2025?

Церемония вручения состоится 1 декабря в итальянском Турине.

В прошлом сезоне-2024/2025 Дуэ принял участие в 61-м матче за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал столько же результативных передач. Во Франции вместе с парижанами стал автором требла (чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка), а также триумфовал в Лиге чемпионов.

Désiré #Doué: il talento del Psg è l'European Golden Boy Absolute Best 2025 https://t.co/ouXevFLRXB - Tuttosport (@tuttosport) 4 ноября, 2025

Напомним, что в прошлом году победителем этой премии стал звездный вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль.

Что известно о карьере Дезире Дуэ?

Выступает за ПСЖ с лета 2024-го, когда перебрался из Ренна. Контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года (данные Transfermarkt).

В прошлом сезоне-2024/2025 впервые стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги чемпионов. В финальном матче Дуэ оформил дубль в ворота миланского Интера (5:0).

В текущем сезоне Дезире вместе с ПСЖ стал победителем Суперкубка УЕФА, в финальном матче которого победил в серии пенальти английский Тоттенхэм.

В этом сезоне 20-летний вингер принял участие в 8-ми поединках французского клуба – 3 гола и столько же ассистов.

Отметим, что Дуэ не попал в заявку ПСЖ на ближайшую игру Лиги чемпионов против Баварии, которая состоится 4 ноября. Дезире находится в лазарете команды и вернется на поле не раньше декабря.