Шок для НБА: лидер сезона досрочно завершил регулярку – под угрозой даже плей-офф
- Лидер Лейкерс Лука Дончич выбыл до конца регулярного сезона НБА из-за травмы, что угрожает его участию в плей-офф.
- У Дончича диагностировано растяжение задней поверхности бедра второй степени, восстановление продлится от трех до шести недель.
Лидер Лейкерс Лука Дончич выбыл до конца регулярного сезона НБА из-за травмы. Его участие в плей-офф теперь под большим вопросом.
Для команды из Лос-Анджелеса это удар в худший возможный момент сезона. "Озерные" рискуют остаться без главной звезды в решающей фазе чемпионата, пишет ESPN.
Что известно о травме Дончича?
Словенский разыгрывающий получил повреждение в матче против Оклахомы, покинув паркет еще в третьей четверти. В итоге у Дончича диагностировали растяжение задней поверхности бедра второй степени.
По предварительным оценкам, восстановление продлится от трех до шести недель, из-за чего он гарантированно пропустит остаток регулярного чемпионата.
Как информирует Flashscore, это уже не первая подобная травма для баскетболиста в этом сезоне, что лишь усложняет ситуацию для игрока и клуба.
Плей-офф под угрозой
Из-за травмы Дончич может не только пропустить концовку регулярки, но и не успеть восстановиться до старта плей-офф.
Ситуация влияет и на индивидуальные перспективы звезды – он рискует остаться без престижных наград из-за недостаточного количества матчей в сезоне.
Потеря ключевого игрока уже больно ударила по Лейкерс: в том же матче команда потерпела разгромное поражение, что лишь подчеркнуло зависимость от своего лидера.
Лука Дончич в этом сезоне
- В нынешнем сезоне Дончич набирал в среднем 33,5 очков за игру, делал 7,7 подборов и 8,3 ассистов.
- Лука – лидер сезона НБА по результативности и занимает третье место в сезоне по передачам.
- Лейкерс занимают третье место в Западной конференции, и уже гарантировали себе участие в плей-офф. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса сыграет с бывшим клубом словенца – Далласом.