Шок для НБА: лидер сезона досрочно завершил регулярку – под угрозой даже плей-офф

Лидер Лейкерс Лука Дончич выбыл до конца регулярного сезона НБА из-за травмы. Его участие в плей-офф теперь под большим вопросом.

Для команды из Лос-Анджелеса это удар в худший возможный момент сезона. "Озерные" рискуют остаться без главной звезды в решающей фазе чемпионата, пишет ESPN.

Что известно о травме Дончича?

Словенский разыгрывающий получил повреждение в матче против Оклахомы, покинув паркет еще в третьей четверти. В итоге у Дончича диагностировали растяжение задней поверхности бедра второй степени.

По предварительным оценкам, восстановление продлится от трех до шести недель, из-за чего он гарантированно пропустит остаток регулярного чемпионата.

Как информирует Flashscore, это уже не первая подобная травма для баскетболиста в этом сезоне, что лишь усложняет ситуацию для игрока и клуба.

Плей-офф под угрозой

Из-за травмы Дончич может не только пропустить концовку регулярки, но и не успеть восстановиться до старта плей-офф.

Ситуация влияет и на индивидуальные перспективы звезды – он рискует остаться без престижных наград из-за недостаточного количества матчей в сезоне.

Потеря ключевого игрока уже больно ударила по Лейкерс: в том же матче команда потерпела разгромное поражение, что лишь подчеркнуло зависимость от своего лидера.

Лука Дончич в этом сезоне