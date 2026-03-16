Руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает возможность расширения лиги до 32 команд. Первый шаг к этому могут сделать уже на следующей неделе во время встречи Совета руководителей, информирует ESPN.

Как могут расширить НБА?

НБА планирует провести первое голосование по расширению лиги во время заседания Совета руководителей 24-25 марта. Владельцы клубов должны решить, стоит ли начать процесс создания новых франшиз в Лас-Вегасе и Сиэтле.

Это голосование станет лишь первым этапом. Если его поддержат, НБА начнет прием заявок от потенциальных инвесторов, а окончательное решение о расширении могут принять позже. Для одобрения каждого этапа нужно не менее 23 голоса из 30 владельцев клубов.

По предварительным оценкам, стоимость новых франшиз может составить от 7 до 10 миллиардов долларов, что сделает их одними из самых дорогих в профессиональном спорте.

Возвращение НБА в Сиэтл

Если расширение будет утверждено, новые команды могут дебютировать уже в сезоне-2028/29. Это станет первым увеличением количества клубов в НБА с 2004 года.

Для Сиэтла это может означать возвращение баскетбола высокого уровня. Город остался без клуба в 2008 году, когда легендарные Суперсоникс переехали в Оклахома-Сити и стали Тандер

Зато Лас-Вегас за последние годы превратился в один из главных спортивных центров США. Там уже выступают клубы НФЛ, НХЛ и WNBA, а также регулярно проходит Летняя лига НБА, что делает город одним из фаворитов для новой франшизы.

НБА в этом сезоне