Керівництво Національної баскетбольної асоціації розглядає можливість розширення ліги до 32 команд. Перший крок до цього можуть зробити вже наступного тижня під час зустрічі Ради керівників, інформує ESPN.
Як можуть розширити НБА?
НБА планує провести перше голосування щодо розширення ліги під час засідання Ради керівників 24-25 березня. Власники клубів мають вирішити, чи варто розпочати процес створення нових франшиз у Лас-Вегасі і Сіетлі.
Це голосування стане лише першим етапом. Якщо його підтримають, НБА розпочне прийом заявок від потенційних інвесторів, а остаточне рішення про розширення можуть ухвалити пізніше. Для схвалення кожного етапу потрібно щонайменше 23 голоси з 30 власників клубів.
За попередніми оцінками, вартість нових франшиз може становити від 7 до 10 мільярдів доларів, що зробить їх одними з найдорожчих у професійному спорті.
Повернення НБА у Сіетл
Якщо розширення буде затверджене, нові команди можуть дебютувати вже у сезоні-2028/29. Це стане першим збільшенням кількості клубів у НБА з 2004 року.
Для Сіетла це може означати повернення баскетболу найвищого рівня. Місто залишилося без клубу у 2008 році, коли легендарні Суперсонікс переїхали до Оклахома-Сіті і стали Тандер
Натомість Лас-Вегас за останні роки перетворився на один із головних спортивних центрів США. Там уже виступають клуби НФЛ, НХЛ і WNBA, а також регулярно проходить Літня ліга НБА, що робить місто одним із фаворитів для нової франшизи.
НБА у цьому сезоні
- У Національній баскетбольній асоціації триває регулярний сезон. Лідерами чемпіонату на Заході є Оклахома та Сан-Антоніо, а на Сході домінує Детройт.
- Чинним чемпіоном НБА є Оклахома-Сіті Тандер, яка у фіналі перемогла Індіану Пейсерс.
- Лідером за результативністю цього сезону є словенець Лука Дончіч з Лос-Анджелес Лейкерс, який набирає в середньому 32,5 очки за гру.
- Нещодавно Бем Адебайо з Маямі Хіт встановив новий рекорд НБА, набравши 83 очки у матчі проти Вашингтон Візардс, перевершивши попередній рекорд Кобе Браянта.