Последний из легендарного трио: как Лука Модрич из провального трансфера стал любимцем Мадрида

После завершения сезона Лука Модрич покинет мадридский Реал, где выступал в течение ярких 13 лет в клубе. Вместе с уходом легендарного хорвата завершится целая эпоха, ведь за это время капитан "галактикос" стал символом и сердцем команды.

Лука Модрич последний из легендарного трио полузащитников (Каземиро и Тони Кроос) покидает "Королевский клуб". 24 канал предлагает вам окунуться в чувствительную историю хорвата – от провального трансфера до любимца Мадрида.

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Первый контракт с Реалом

Лука Модрич в Реале / Фото Getty Images

Малоизвестный хорватский полузащитник Лука Модрич в 2012 году подписал контракт с Реалом. Тогда "Королевский клуб" заплатил Тоттенхэму около 35 миллионов евро за 27-летнего хавбека.

Лука Модрич дебютировал за Реал в матче Суперкубка Испании против Барселоны. Хорватский полузащитник вышел на замену и получил первый трофей в составе "бланкос".

Переход Модрича в Реал привлек внимание многих в мировом футбольном сообществе. Тогда еще никто не знал, что Лука сможет стать легендой "сливочных". Первые месяцы хорвата в "Королевском клубе" были сложными.

У Модрича с самого начала были проблемы с адаптацией, а впоследствии ухудшились отношения с фанатами Реала. Испанское издание Marca по итогам голосования среди болельщиков признало Луку худшим трансфером сезона.

К слову. В первом сезоне Лука Модрич сыграл в 53 матчах за Реал в официальных турнирах. Хорватский полузащитник забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Во второй половине дебютного сезона 2012/2013 Лука Модрич начал демонстрировать высокий уровень. В следующей кампании на Реал и хорватского полузащитника ждали большие изменения.

Смена тренера и триумф в Лиге чемпионов

Лука Модрич выиграл первый кубок ЛЧ с Реалом / Фото Getty Images

В сезоне 2013/2014 Карло Анчелотти впервые возглавил Реал, заменив на посту главного тренера Жозе Моуринью. Итальянский специалист сразу изменил роль Луки Модрича в "Королевском клубе".

Папа Карло перестроил тактику, используя Луку Модрича как ключевого игрока в центральной линии команды. Звездный хорват в паре с Хаби Алонсо держали баланс между защитой и креативностью в атаке.

Благодаря Карло Анчелотти Лука Модрич вышел на высокий уровень и стал одним из лучших полузащитников мира и любимцем болельщиков "Королевского клуба", которые ненавидели до этого хорвата.

Статистика. В сезоне 2013/2014 Лука Модрич сыграл в 51 матче за Реал во всех турнирах. Хорватский хавбек забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

Именно в сезоне 2013/2014 Лука Модрич выполнил легендарный ассист на 90+3 минуте, подав с углового на Серхио Рамоса в финальном матче против Атлетико в Лиге чемпионов.

Легендарный ассист Модрича на Рамоса в финале ЛЧ: смотрите видео

Тогда Реал в экстратаймах смог переиграть "матрасников" со счетом 4:1. В результате "сливочные" получили историческую "Ла Десиму" (10-й кубок Лиги чемпионов). Также в том сезоне "бланкос" выиграли Кубок Испании.

"Золотой период" Реала

Лука Модрич получил "Золотой мяч" / Фото Getty Images

Сезон 2014/2015 для Луки Модрича был омрачен травмами. Хорват пропустил немало матчей из-за повреждений. А спад Реала в том сезоне связывают с проблемами со здоровьем у Модрича.

А в кампании 2015/2016 начался тот "золотой период" Реала, когда мадридцы держали всю Европу в страхе. После неудачных нескольких месяцев работы Рафаэля Бенитеса спасать "Королевский клуб" пришел Зинедин Зидан.

Французский наставник расставил все на свои места. Лука Модрич снова засиял, восстановив баланс в центре поля и стал ядром "сливочных", которые доминировали в Европе.

Лука Модрич вместе с Тони Кроосом и Каземиро контролировали темп игры и двигали атаки Реала, создавая при этом баланс в обороне. В результате "сливочные" выиграли три подряд Лиги чемпионов (2015/2016, 2016/2017/2018).

Интересно. С сезона 2015/2016 по сезон 2017/2018 (включительно) Лука Модрич сыграл в 128 матчах за Реал, забил 4 гола и отдал 17 ассистов. Вместе с "Королевским клубом" хорват за это время выиграл 8 трофеев.

Старания Луки Модрича в итоге не остались без внимания. После успешного сезона 2017/2018 хорватский полузащитник получил главную индивидуальную награду в футболе "Золотой мяч".

Спад после триумфа

Лука Модрич в Реале / Фото Getty Images

После успешных трех лет у Реала, в частности у Модрича, начался спад. Сначала на замену Зинедину Зидану пришел Хулен Лопетеги, которого быстро заменил Сантьяго Солари.

Команда была разобранной, провалив сезон 2018/2019. Тогда Реал вылетел от Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов, занял третье место в Ла Лиге и покинул Кубок Испании в полуфинале.

Впоследствии болельщики начали задавать вопросы. Не стоит ли 33-летнему Модричу покинуть команду. Однако в Реал вернулся Зинедин Зидан, который нашел идеальное применение хорвату.

Французский тренер Реала разумно использовал Луку Модрича, уменьшив нагрузку. Зинедин Зидан часто менял хорватского полузащитника с Федерико Вальверде.

В итоге Модрич вернул свою форму и играл на уровне с 25-летними. В частности, Лука демонстрировал великолепную игру против топовых клубов.

Второй приход Анчелотти

Модрич, Анчелотти, Карвахаль / Фото Getty Images

В 2021 году Карло Анчелотти, который в свое время раскрыл Луку Модрича, вернулся в мадридский Реал. Итальянский наставник доверял хорватскому полузащитнику, давая ему возможность играть.

Зато Лука Модрич демонстрировал великолепную игру, продолжая быть лучшим полузащитником мира в 36 лет – "вечный маэстро". Хорватский хавбек под руководством Анчелотти имел большое влияние на игру команды.

Лука Модрич сыграл решающую роль в матчах Реала в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Хорват отдал важный ассист на Карима Бензема в матче 1/8 финала против ПСЖ, роскошную передачу шведом на Родриго в четвертьфинале против Челси.

К слову. Лука Модрич попал в команду сезона 2021/2022 в Лиге чемпионов от УЕФА.

В результате Модрич помог Реалу получить трофей Лиги чемпионов. Для хорвата это стал 5-й кубок главного европейского турнира в своей карьере.

В следующем сезоне Лука Модрич начал меньше получать времени на поле из-за прихода молодых игроков. Однако хорват помог юным партнерам адаптироваться в команде.

А в кампании 2023/2024 Лука Модрич полностью стал запасным. Однако Карло Анчелотти все равно доверял хорватскому полузащитнику в важные для команды моменты.

По итогам сезона Реал снова выиграл Лигу чемпионов. Для Луки Модрича этот кубок стал шестым в карьере.

Последний сезон "вечного маэстро"

Игроки Реала обнимают Модрича / Фото Getty Images

Перед началом сезона-2024/2025 ходили слухи, что легендарный Лука Модрич может продлить контракт с Реалом. Однако руководство клуба решило, что пора начать новую эру, доверившись молодым.

В последнем сезоне для Луки Модрича Реал откровенно провалился. "Королевский клуб" проиграл Суперкубок и кубок страны, вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Интересно. Лука Модрич побил рекорд Ференца Пушкаша, став самым возрастным автором гола Реала. Хорватский полузащитник отметился забитым мячом в возрасте 39 лет и 116 дней.

22 мая 2025 года Лука Модрич сообщил, что покинет Реал после завершения клубного чемпионата мира, который состоится летом. Последний матч на "Бернабеу" хорват сыграет 24 мая против Реала Сосьедада в 38-м туре Ла Лиги.

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