Выигрывал трофей с Арсеналом: легенда Карпат и экс-игрок Динамо заболел туберкулезом

Лукас Перес приостановил свою карьеру из-за страшного диагноза. Последней командой испанского форварда был нидерландский ПСВ.

Известный испанский форвард Лукас Перес столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Этой зимой 36-летний игрок перешел из Депортиво в нидерландский ПСВ.

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Страшная болезнь Лукаса

Его контракт был рассчитан на полгода, но в новой команде он успел отыграть всего три матча. Похоже, что больше Лукас за ПСВ не будет играть, ведь у него диагностировали туберкулез.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf. Из-за болезни он выбыл минимум на полтора месяца, однако, скорее всего, Перес уже не сыграет в этом сезоне.

Форвард провел очень насыщенную карьеру и стал известен украинцам благодаря выступлениям в УПЛ. С 2010 по 2013 годы Лукас защищал цвета львовских Карпат.

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В составе "зелено-белых" Перес забил 15 голов и отдал 8 ассистов в 60-ти встречах. Зимой 2013-го Перес перебрался в аренду в Динамо, однако за киевлян не сыграл ни одного матча.

Также испанец выступал за Райо Вальекано, ПАОК, Депортиво, Арсенал, Вест Хэм, Алавес, Эльче и Кадис. Его единственным трофеем стал Кубок Англии с Арсеналом в 2017 году.