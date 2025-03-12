18-летний новичок "львов" играет на обоих флангах атаки. Фабиано стал пятым бразильским легионером Карпат, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

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Усиление атакующей линии

11 марта перед матчем 21-го тура УПЛ львовский клуб сообщил о подписании 18-летнего бразильского форварда Вальдемира. Правда, адаптация этого футболиста будет начинаться в юношеской команде "зелено-белых".

А вот Фабиано, похоже, взяли сразу под основу Карпат.

Во львовском клубе не стали раскрывать никаких деталей трансфера. На портале Transfermarkt идет речь, что контракт Фабиано с Карпатами рассчитан до конца августа 2027-го года.

Новоиспеченный футболист "львов" уже поделился первыми эмоциями от своего переезда во Львов.

Очень рад быть здесь. Я сфокусирован на том, чтобы как можно лучше проявить себя в Карпатах. Я люблю играть в атаке, мне нравится создавать моменты для партнеров и забивать голы. Ранее я никогда не был в Украине, но имею достаточно информации об этой стране. В частности, мне известно, что в Киеве 2018-го проходил финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем. У меня большие надежды от перехода в Карпаты и я буду делать все, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества,

– сказал Фабиано.

Отметим, что 11 марта Карпаты отобрали очки у Шахтера, расписав нулевую ничью на стадионе "Украина". Команда Владислава Лупашко с 29 баллами идет седьмой в таблице УПЛ-2024/2025.

К слову. 30 марта Карпаты проведут свой следующий матч 22-го тура УПЛ. Это будет домашняя игра для "львов". Соперником "зелено-белых" будет одесский Черноморец. Начало встречи в 15:30.

Что известно о Фабиано