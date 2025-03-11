Карпаты пополнились 18-летним нападающим из Бразилии. Никаких деталей трансфера Вальдемира во львовском клубе не сообщают, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.
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Очередной новичок "львов"
Известно лишь то, что бразильский легионер начнет свою адаптацию в украинском футболе не в основной команде Владислава Лупашко. Вальдемир сначала будет играть за юношескую команду "зелено-белых".
Напомним, что зимой львовская команда пополнилась целым рядом новых футболистов.
Юношескую команду "львов" ранее пополнил Луиса Яно, который уже даже успел отличиться дебютным голом в Украине.
К слову. Карпаты после 20-ти туров занимают 6-е место в таблице УПЛ, набрав 28 баллов.
Что известно о новичке "львов" Вальдемире
- Вальдемир является воспитанником Бангу.
- В 2020-м году перебрался в клубную структуру Ботафого, за команду U-17 которого выступал в 2024-м году. В футболке юношеской команды Вальдемир провел 29 поединков, в которых забил 10 голов.
- По итогам сезона молодой бразильский форвард стал лучшим бомбардиром команды.
- Поиграл за команду Ботафого U-20 (3 матча).