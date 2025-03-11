Карпаты пополнились 18-летним нападающим из Бразилии. Никаких деталей трансфера Вальдемира во львовском клубе не сообщают, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

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Очередной новичок "львов"

Известно лишь то, что бразильский легионер начнет свою адаптацию в украинском футболе не в основной команде Владислава Лупашко. Вальдемир сначала будет играть за юношескую команду "зелено-белых".

Напомним, что зимой львовская команда пополнилась целым рядом новых футболистов.

Юношескую команду "львов" ранее пополнил Луиса Яно, который уже даже успел отличиться дебютным голом в Украине.

К слову. Карпаты после 20-ти туров занимают 6-е место в таблице УПЛ, набрав 28 баллов.

Что известно о новичке "львов" Вальдемире