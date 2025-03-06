Звезду сборной Бразилии хотят навсегда отстранить от футбола: что произошло

В Англии разгорелся скандал, связанный со ставками. В его эпицентре оказался полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета.

Он подозревается в нечестной игре. Игрок получил обвинения в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии по гемблингу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что грозит футболисту

Бразилец якобы намеренно заработал желтые карточки в четырех матчах Английской Премьер-лиги. Он это делал, чтобы его друзья получили прибыль от ставок.

Судебное слушание по этому делу должно начаться уже в марте. Его рассмотрение продлится в течение трех недель.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии требует пожизненной дисквалификации для Лукаса Пакета. Сам полузащитник "молотов" отрицает свою вину и отвергает все обвинения.

К слову. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 26 матчей за Вест Хэм во всех турнирах. В них он забил пять голов и получил семь желтых карточек.

Следующий поединок "молотов" состоится 10 марта. Они в 22:00 по киевскому времени дома будут принимать Ньюкасл.