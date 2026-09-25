"Вообще перестал уважать, это позорище": легенда Динамо эпично разнес звезду сборной Украины

Сборная Украины по футболу проводит свой первый официальный сбор под руководством Андреа Мальдеры. Итальянец собрал целых 30 футболистов на матчи Лиги наций.

В ближайшие три недели нашей команде предстоит провести целых четыре матча. К сожалению, не все сильнейшие игроки прибыли в лагерь "сине-желтых", и это сильно возмутило Йожефа Сабо, сообщает Sport Express.

Что не так с Луниным

Среди невызванных футболистов есть и вратарь Реала Андрей Лунин. У игрока нет травмы, поэтому решение о неприезде голкипера принял либо Мальдер, либо сам игрок.

Впрочем, легенда Динамо Йожеф Сабо считает, что Лунин сам отказался играть за сборную. Он раскритиковал вратаря также и за его роль запасного в мадридском Реале.

Читал, что у нас еще и несколько игроков не приехали. Не захотели, как я понимаю. Ну а что, отдохнут пару недель. Видимо, так они для себя решили. Если честно, то это даже не позор, а стыд! Лунина, например, я вообще перестал уважать, потому что понял, что он в Реале исключительно ради денег. Сидит себе на скамейке, немалую зарплату получает, а если Куртуа травмируется, то еще и пару матчей сыграет. Да это же позор – так себя вести для профессионального футболиста,

– заявил Сабо.

Напомним, что Лунин не играл за сборную с июня 2025 года. В СМИ появлялась информация о том, что Андрей не желает приезжать в национальную команду в статусе запасного вратаря.

Сейчас же основным голкипером команды является Анатолий Трубин из Бенфики. Также в сборную Украины не приехал Егор Ярмолюк, который продолжает играть за Брентфорд.

Более того, из-за травмы к "сине-желтым" не смог присоединиться Артем Довбик. При этом на днях нападающий вернулся к тренировкам с Болоньей.

Отметим, что Украина будет выступать в дивизионе B Лиги наций. Нашими соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени.