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Sport News 24 Футбол "Вообще перестал уважать, это позорище": легенда Динамо эпично разнес звезду сборной Украины
25 сентября, 10:48
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"Вообще перестал уважать, это позорище": легенда Динамо эпично разнес звезду сборной Украины

Анатолий Дерека

Сборная Украины по футболу проводит свой первый официальный сбор под руководством Андреа Мальдеры. Итальянец собрал целых 30 футболистов на матчи Лиги наций.

В ближайшие три недели нашей команде предстоит провести целых четыре матча. К сожалению, не все сильнейшие игроки прибыли в лагерь "сине-желтых", и это сильно возмутило Йожефа Сабо, сообщает Sport Express.

Что не так с Луниным

Среди невызванных футболистов есть и вратарь Реала Андрей Лунин. У игрока нет травмы, поэтому решение о неприезде голкипера принял либо Мальдер, либо сам игрок.

Впрочем, легенда Динамо Йожеф Сабо считает, что Лунин сам отказался играть за сборную. Он раскритиковал вратаря также и за его роль запасного в мадридском Реале.

Читал, что у нас еще и несколько игроков не приехали. Не захотели, как я понимаю. Ну а что, отдохнут пару недель. Видимо, так они для себя решили. Если честно, то это даже не позор, а стыд! Лунина, например, я вообще перестал уважать, потому что понял, что он в Реале исключительно ради денег. Сидит себе на скамейке, немалую зарплату получает, а если Куртуа травмируется, то еще и пару матчей сыграет. Да это же позор – так себя вести для профессионального футболиста,
– заявил Сабо.

Напомним, что Лунин не играл за сборную с июня 2025 года. В СМИ появлялась информация о том, что Андрей не желает приезжать в национальную команду в статусе запасного вратаря.

Сейчас же основным голкипером команды является Анатолий Трубин из Бенфики. Также в сборную Украины не приехал Егор Ярмолюк, который продолжает играть за Брентфорд.

Более того, из-за травмы к "сине-желтым" не смог присоединиться Артем Довбик. При этом на днях нападающий вернулся к тренировкам с Болоньей.

Отметим, что Украина будет выступать в дивизионе B Лиги наций. Нашими соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени.