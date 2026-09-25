За найближчі три тижні нашій команді треба буде провести аж чотири зустрічі. На жаль, не всі найсильніші гравці прибули в табір "синьо-жовтих" і це сильно обурило Йожефа Сабо, повідомляє Sport Express.

Що не так із Луніним

Серед невикликаних футболістів є і воротар Реала Андрій Лунін. Гравець не має травми, тому рішення про неприїзд кіпера прийняв або Мальдера, або сам гравець.

Зрештою легенда Динамо Йожеф Сабо вважає, що Лунін сам відмовився грати з збірну. Він розкритикував кіпера також і за його роль запасного в мадридському Реалі.

Читав, що у нас ще й кілька гравців не приїхали. Не захотіли, як я розумію. Ну а що, відпочинуть пару тижнів. Мабуть, так вони собі вирішили. Якщо чесно, то це навіть не ганьба, а сором! Луніна, наприклад, я взагалі перестав поважати, бо зрозумів, що він у Реалі суто заради грошей. Сидить собі на лаві, зарплату чималу отримує, а як травмується Куртуа, то ще й зіграє пару матчів. Та це ганьбище так себе поводити для професійного футболіста,

– заявив Сабо.

Нагадаємо, що Лунін не грав за збірну з червня 2025 року. У ЗМІ була інформація про те, що Андрій не бажає приїжджати у національну команду в статусі запасного воротаря.

Наразі ж основним кіпером команди є Анатолій Трубін з Бенфіки. Також у збірну України не приїхав Єгор Ярмолюк, який продовжує грати за Брентфорд.

Ба більше, через травму до "синьо-жовтих" не зміг доєднатися Артем Довбик. При цьому днями нападник повернувся до тренувань із Болоньєю.

Зазначимо, що Україна гратиме в дивізіоні B Ліги націй. Нашими суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Зустріч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.