Лунин с одноклубниками приняли участие в интересном опросе: видео собрало сумасшедшие просмотры

Реал готовится к полуфиналу Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в Соединенных Штатах Америки. "Королевский клуб" встретится с мощным французским ПСЖ.

"Сливочные" провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с ПСЖ в 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2025 года. Андрей Лунин вместе с одноклубниками принял участие в опросе, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Кто из игроков Реала победил в опросе

На официальной странице Реала в социальной сети ТикТок появилось забавное видео с тренировки "сливочных". Игроков "Королевского клуба" попросили определить самого смешного футболиста в команде.

Андрей Лунин принял участие в опросе, выбрав бразильца Винисиуса Жуниора. А в голосовании победил Эдуардо Камавинга, ведь французский полузащитник набрал аж четыре балла. Видео уже собрало 2 миллиона просмотров.

Игроки Реала определили самого смешного футболиста в команде:

Напомним, что Реал сыграет против ПСЖ в 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2025 года в среду 9 июля. Начало матча между "Королевским клубом" и парижанами запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что суперкомпьютер назвал фаворита на победу на КЧМ-2025 в США. Перед полуфиналом изменился прогноз.