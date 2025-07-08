"Вершкові" провели чергове тренування в межах підготовки до матчу з ПСЖ в 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року. Андрій Лунін разом з одноклубниками взяв участь в опитуванні, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Хто з гравців Реала переміг в опитуванні

На офіційній сторінці Реала у соціальній мережі ТікТок з'явилось кумедне відео з тренування "вершкових". Гравців "Королівського клубу" попросили визначити найсмішнішого футболіста у команді.

Андрій Лунін взяв участь в опитуванні, обравши бразильця Вінісіуса Жуніора. А у голосуванні переміг Едуардо Камавінга, адже французький півзахисник набрав аж чотири бали. Відео вже зібрало 2 мільйони переглядів.

Гравці Реала визначили найсмішнішого футболіста у команді:

Нагадаємо, що Реал зіграє проти ПСЖ в 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року у середу 9 липня. Початок матчу між "Королівським клубом" та парижанами заплановано на 22:00 за київським часом.

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