Велозаезд "Львовская сотка" закончился скандалом из-за гонщика, который всех обманул
- Гонщика Гамлета Гайового дисквалифицировали за опасный маневр, повлекший падение других участников, и отстранили до конца 2026 года.
- Василия Илькива дисквалифицировали за держание за автомобиль во время гонки, а водителя отстранили до конца года.
Массовый велозаезд омрачил скандал во время гонки. Одного из участников дисквалифицировали после опасного завала, который привел к падению спортсменов, а другого – из-за держания за автомобиль.
17-я "Львовская сотка. Лето 2026" должна была стать праздником для любителей велоспорта, но завершилась серьезными санкциями и волной возмущения среди участников. Судейская коллегия жестко наказала сразу нескольких нарушителей правил, передает 24 Канал.
Что произошло во время гонки?
Самый громкий инцидент произошел с участием гонщика Гамлета Гаевого. По решению судей, спортсмен создал ускорение и выполнил кроссинг в плотной группе велосипедистов, чем спровоцировал масштабное падение других участников, говорится на сайте lvivbicycle.club.
Из-за этого маневра несколько спортсменов получили травмы, а самого Гаевого дисквалифицировали с текущих соревнований и отстранили от всех стартов LBC до конца 2026 года. Организаторы подчеркнули, что каждый гонщик несет полную ответственность за аварии, которые произошли по его вине.
Другой гонщик прибегнул к обману
Отдельно дисквалификацию получил участник Василий Илькив, которого уличили в неоднократном держании за автомобиль технической поддержки во время дистанции.
Водителя отстранили от участия в соревнованиях до конца года. Кроме того, организаторы вынесли предупреждение участникам за неправильное крепление стартовых номеров и использование чипов из других заездов, что создало проблемы с обработкой результатов.
Что известно о "Львовской сотке"?
- По информации galinfo, велозаезд объединил 500 участников и участниц для популяризации спорта и сбора средств для ВСУ.
- Участники стартовали в Сокольниках и преодолели маршрут через Пустомыты, Комарно, Городок и Ивано-Франково, финишировав в поселке Брюховичи.
- Соревнования проходили в двух категориях: "Спорт", что предусматривала движение в группах с частичным перекрытием дорожного движения, и индивидуальный формат, где велосипедисты двигались с соблюдением общих правил дорожного движения.