Это просто предательство, – Гутцайт отреагировал на решение Лыскун, которая приняла российское гражданство

Поздно вечером 3 декабря появилась неожиданная информация о смене гражданства прыгуньи в воду Софии Лыскун. 23-летняя спортсменка решила продолжить свои выступления под флагом России.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт впервые отреагировал на решение Софии Лыскун изменить украинское гражданство на российское. Глава не скрывает своего негативного удивления к такому решению, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

К теме Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун получила российское гражданство

Как на решение Лыскун отреагировал Гутцайт?

Гутцайт добавил, что помнит, сколько государство и федерация помогала спортсменке-предательнице. По его словам, прыгунья в воду никогда не имела проблем с финансированием, получала стипендию, для нее организовывали сборы и выезды соревнования.

Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство. У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость,

– заявил Гутцайт.

Глава НОК Украины заверил, что нужно обязательно выяснить, кто или что повлияло на ее решение перейти выступать за вражескую страну. Гутцайт добавил, что Лыскун вероятно могла остаться в родном Луганске еще в 2014-м, но переехала в Киев, где жила и тренировалась.

Отметим, что в интервью российской прессе спортсменка рассказывала, что в Украине столкнулась с дискриминацией и даже обращалась к психотерапевту. Интересно, что она поддерживала связь со своим первым тренером, которая уехала в Москву.

Когда Лыскун сможет выступать за сборную России?

Также Гутцайт рассказал, когда Лыскун сможет выступать за свою новую сборную. По его словам, нужно смотреть статус международной федерации, который регламентирует смену гражданства спортсменов. Президент НОК привел пример гимнаста Ильи Ковтуна, который согласно правилам Международной федерации гимнастики, сможет выступать за Хорватию только через два года.

Напомним, что недавно Ковтун подтвердил получение хорватского гражданства.

Что известно о Софии Лискун?