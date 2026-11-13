Известный тренер отказал сборной и решил работать в Динамо

Нынешний и. о. главного тренера Динамо Мацей Кендзьорек вспомнил, как согласился возглавить киевскую команду. На тот момент у него было предложение от сборной своей страны.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Weszlo. Кендзьорек рассказал, как сделал свой выбор в пользу Динамо.

Как Кендзьорек согласился стать и. о. главного тренера Динамо

Кендзьорек рассказал, что уже фактически одной ногой был в тренерском штабе сборной Польши U-21. Ее возглавляет Ежи Бженчек.

Очень хотел там работать, но совместить эти две работы было невозможно. Предложение Динамо было очень интересным, поэтому я решил его принять,

– отметил тренер.

Он отметил, что на тот момент команда играла в квалификации Лиги чемпионов, а его мечтой было услышать гимн Лиги чемпионов вживую с тренерской скамейки. Тогда ему казалось, что киевлянам вполне по силам пройти своих соперников.

В первом раунде соперником Динамо был клуб из Мальты, во втором – кипрский Пафос. Впрочем, как показала история, Пафос оказался отнюдь не слабой командой,

– подчеркнул Кендзьорек.

По его словам, пробиться в Лигу чемпионов команде из столицы Украины все же не удалось, и все закончилось Лигой конференций. К слову, выйти в плей-офф третьего по рангу еврокубка Динамо тогда также не смогло.

Что известно о работе Кендзьорека во главе Динамо

Поляк стал и. о. главного тренера Динамо осенью 2026 года, сменив на этом посту Игоря Костюка. Под руководством Кендзьорека киевляне уже провели матч с Кудривкой, в котором победили со счетом 3:1, вылетели из Кубка Украины, уступив Шахтеру – 0:3, обыграли Кривбасс 0:2 и с сыграли с Шахтером 0:0 в чемпионате.

Ранее польский специалист рассказывал, что хочет остаться в Динамо надолго. Он сказал, что ему очень комфортно в киевском клубе. Он уже 15 месяцев живет в Украине, и ему все нравится.