Кендзерек рассказал, как долго будет тренировать киевское Динамо

Adv

Польский специалист хочет сделать свое пребывание в Украине длительным. Слова тренера приводит официальный сайт Динамо.

популярные видео

Что Кендзерек сказал о своем пребывании в Киеве

Польский специалист пообщался с журналистами после нулевой ничьей в УПЛ с Шахтером.

Я сосредоточен на повседневной работе. Не могу сказать, сколько времени буду работать здесь, но надеюсь, что этот период будет длительным. Мне очень комфортно в клубе. Все – и в команде, и в офисе – помогают мне. Я чувствую себя здесь действительно хорошо. К тому же уже 15 месяцев живу в Киеве, и мне здесь нравится– сказал Кендзерек.

Отметим, что в Динамо польский специалист пришел в августе прошлого года в качестве эксперта по тактическому анализу и стандартным положениям.

В прошлом месяце, после увольнения Игоря Костюка, польский специалист возглавил команду.

Как выступает Динамо в сезоне 2026/27

Динамо не слишком удачно начало сезон 2026/27. В частности, подопечные Игоря Костюка не смогли пройти квалификацию еврокубков – ни Лиги Европы, ни Лиги конференций.

В чемпионате Украины киевляне занимают 3-е место в турнирной таблице. В активе Динамо 23 очка после 11 матчей.