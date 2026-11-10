Кендзьорек розповів, доки тренуватиме київське Динамо

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Польський фахівець хоче зробити своє перебування в Україні тривалим. Слова тренера цитує офіційний сайт Динамо.

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Що Кендзьорек сказав про своє перебування у Києві

Польський спеціаліст поспілкувався з журналістами після нульової нічиєї в УПЛ з Шахтарем.

Я зосереджений на щоденній роботі. Не можу сказати, скільки часу працюватиму тут, але сподіваюся, що цей період буде тривалим. Мені дуже комфортно в клубі. Усі – й у команді, й в офісі – допомагають мені. Я почуваюся тут справді добре. До того ж уже 15 місяців живу в Києві, і мені тут подобається– сказав Кендзьорек.

Зазначимо, що до Динамо польський фахівець прийшов у серпні минулого року як спеціаліст із тактичного аналізу та стандартних положень.

Минулого місяця, після звільнення Ігоря Костюка, польський фахівець очолив команду.

Як виступає Динамо в сезоні 2026/27

Динамо не дуже вдало розпочало сезон 2026/27. Зокрема, підопічні Ігоря Костюка не змогли пройти кваліфікацію єврокубків — ані Ліги Європи, ані Ліги конференцій.

У чемпіонаті України кияни посідають 3-тє місце у турнірній таблиці. В активі Динамо 23 очки після 11 матчів.