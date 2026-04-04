Скандал из-за селфи: звездный шахматист "сдал" 18-летнюю соперницу после совместного фото

Магнус Карлсен оказался в центре скандала из-за странного инцидента с казахстанской шахматисткой. Норвежец пожаловался судьям сразу после совместного фото с 18-летней участницей соревнований.

Неудобная ситуация произошла прямо перед партией и быстро разлетелась по сети. Поведение гроссмейстера вызвало волну обсуждений среди фанатов шахмат, сообщает Worldchess.

Почему возник скандал?

На турнире в Германии казахстанская шахматистка Алуа Нурман попросила сделать селфи с Карлсеном перед началом партии. Норвежец согласился и даже улыбнулся на фото.

Впрочем уже через мгновение ситуация изменилась. После этого Карлсен обратился к арбитру, и тот подошел к сопернице и изъял у нее телефон прямо перед игрой.

Почему вмешались судьи?

Причина инцидента – строгие античитерские правила. На турнирах игрокам запрещено иметь при себе телефоны, чтобы избежать любых подозрений в подсказках или мошенничестве.

Впрочем обсуждение вызвало не само правило, а способ, в который ситуация была решена. Многие считают, что Карлсен мог просто попросить соперницу самостоятельно убрать телефон, а не привлекать арбитра.

Чем известен Магнус Карлсен?