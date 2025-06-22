Магучих поделилась серией роскошных фото с прогулки по волшебному Парижу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих недавно выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Спортсменка неожиданно второй раз подряд получила серебряную медаль на соревнованиях.

Ярослава Магучих не тратила время зря, прогулявшись по волшебным улицам Парижа. Олимпийская чемпионка поделилась в инстаграме фото из столицы Франции, сообщает 24 канал.

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Магучих в Париже

Украинская спортсменка опубликовала серию фото из Парижа. На фотографиях Ярослава Магучих, демонстрируя позитив и заряженность, попозировала в стильном образе на фоне улиц роскошного "города любви".

Ярослава Магучих оставила под публикацией мотивационную подпись. Как признается сама легкоатлетка в середине нее бушует бури, несмотря на то, что внешне она выглядит довольно спокойно.

Спокойствие снаружи скрывает внутреннюю бурю, и каждый шаг на моем пути – это движение вперед, несмотря ни на что,

– написала Магучих.

Ярослава Магучих в Париже / Фото из инстаграма спортсменки

Ярослава Магучих прогулялась по Парижу / Фото из инстаграма спортсменки

Ранее Ярослава Магучих покорила социальные сети зажигательным танцем на арене перед соревнованиями в Париже. Украинская легкоатлетка приняла участие в популярном тренде.