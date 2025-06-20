Магучих покорила публику эффектным танцем перед соревнованиями в Париже: огненное видео

В пятницу, 20 июня, начнется этап Бриллиантовой лиги в Париже. Ярослава Магучих перед стартом соревнований в очередной раз покорила социальные сети, приняв участие в популярном тренде.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео в социальной сети ТикТок с зажигательными танцами. Украинская легкоатлетка поразила публику своими навыками, сообщает 24 канал.

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Драйвовая Ярослава Магучих

Ярослава Магучих станцевала на арене в Париже, где будет проходить очередной этап Бриллиантовой лиги. Видно, что мировая рекордсменка сохраняет позитив и не показывает нервы перед соревнованиями.

Украинская легкоатлетка выполнила трендовый "танец тигра", разорвав социальные сети. Ярослава поделилась частичкой своей энергии с поклонниками, которые засыпали ее приятными комментариями с поддержкой.

Магучих исполнила "танец тигра": смотрите видео

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла участие в другом не менее популярном тренде перед соревнованиями в Стокгольме. Спортсменка исполнила драйвовый танец под хит Old Town Road.