Голкипер Милана потерял сознание во время матча Серии А: жуткое видео

В пятницу, 11 апреля, состоялся 32-й тур итальянской Серии А-2024/25. В одном из матчей Милан на выезде сыграл против Удинезе.

Игра завершилась разгромной победой "россонери" 0:4. Поединок запомнился не только победой гостей, но и инцидентом с участием голкипера Майка Меньяна, пишет 24 канал.

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Что случилось с Меньяном

Голкипер Милана Майк Меньян на 55-й минуте матча против Удинезе вышел за пределы штрафной зоны во время атаки хозяев. Француз столкнулся с партнером по команде Алехандро Хименесом и потерял сознание.

Майк Меньян после помощи медиков не смог подняться, поэтому вратаря "россонери" вынесли с поля на носилках. Вместо французского голкипера вышел Марко Спортьелло.

Меньян потерял сознание: смотрите видео

Позже DAZN сообщило, что у Майка Меньяна подозревают черепно-мозговую травму. Сейчас голкипер Милана в сознании и находится в больнице.

Майк Меньян в текущем сезоне сыграл в 45 матчах за Милан во всех турнирах. На счету французского голкипера "россонери" 52 пропущенных гола и 12 клиншитов.