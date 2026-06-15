Майк Тайсон вызвал Александра Усика на поединок – но есть один нюанс

Легендарный абсолютный чемпион мира Майк Тайсон обратился к украинцу Александру Усику с призывом провести бой. Правда, сам "железный Майк" на ринг выходить не собирается.

Американец стал очередным аргументом в пользу немца Агиты Кабаела, который отчаянно стремится отобрать у Усика чемпионские пояса. Последние недели боксер только и делает, что записывает видео с требованиями к Усику принять вызов, пишет 24 Канал.

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Как Тайсон бросил вызов Усику?

Кабаел обнародовал очередной ролик, в котором сетует на то, что Александр Усик не берет трубку, когда тот пытается позвонить по поводу боя.

"Пришло время поговорить с моим старшим братом Майком", – заявил Кабаел, после чего в кадре появляется Тайсон. Он говорит Усику, что они его ждут, и что украинцу стоит "приехать и забрать свое, потому что нам нужны эти деньги".

TYSON WANTS USYK



Agit Kabayel is calling in the big guns to get a fight with Oleksandr Usyk pic.twitter.com/Lbct5BljjR — Ring Magazine (@ringmagazine) June 12, 2026

Хочет ли Усик драться с Кабаелом?

Сразу после победы над Рико Верховеном на ринге в ответ на вызов Кабаела Александр Усик сказал, что готов драться с кем угодно. Традиционно украинец оставил этот вопрос на усмотрение главного человека в мире бокса – главы саудовского управления развлечений Турки Аль-Шейха.

Тот пообещал организовать для украинского чемпиона большой бой в исторической локации – возле Айя-Софии в турецком Стамбуле. Эксперты считают, что это идеальное место именно для поединка с Кабаелом, которого турецкая публика будет неистово поддерживать. Сам Агит при этом хотел бы драться в Германии.

Но в целом команда Александра Усика вряд ли сильно заинтересована в том, чтобы проводить поединок против непобедимого немца. Сам Александр говорил, что хочет в третий раз объединить все пояса, а для этого нужно выйти на ринг против Даниэля Дюбуа. Также в интересах украинца трилогия с Тайсоном – но не Майком, а Фьюри.