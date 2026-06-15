Американець став черговим аргументом німця Агіта Кабаєла, який відчайдушно прагне відібрати в Усика чемпіонські пояси. Останні тижні боксер тільки те й робить, що записує контент з вимогами до Усика прийняти виклик, пише 24 Канал.

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Як Тайсон кинув виклик Усику?

Кабаєл оприлюднив черговий ролик, у якому нарікає на те, що Олександр Усик не бере слухавку, коли той намагається зателефонувати щодо бою.

"Настав час поговорити з моїм старшим братом Майком", – заявив Кабаєл, після чого у кадрі з'являється Тайсон. Він говорить Усику, що вони на нього чекають, і що українцю варто "приїхати і забрати своє, бо нам потрібні ці гроші".

Чи хоче Усик битися з Кабаєлом?

Одразу після перемоги над Ріко Верховеном у ринзі у відповідь на виклик Кабаєла Олександр Усик сказав, що готовий битися будь з ким. Традиційно українець залишив це питання на розсуд головної людини у світі боксу – голови саудівського управління розваг Туркі Аль-Шейха.

Той обіцяв організувати для українського чемпіона великий бій в історичній локації – біля Айя-Софії у турецькому Стамбулі. Експерти вважають, що це ідеальне місце саме для поєдинку з Кабаєлом, якого турецька публіка несамовито підтримуватиме. Сам Агіт при цьому хотів би битися в Німеччині.

Але загалом команда Олександра Усика навряд сильно зацікавлена у тому, щоб проводити поєдинок проти непереможного німця. Сам Олександр говорив, що хоче втретє об'єднати всі пояси, а для цього потрібно вийти на ринг проти Даніеля Дюбуа. Також в інтересах українця трилогія з Тайсоном – але не Майком, а Ф'юрі.