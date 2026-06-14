Під час зустрічі український боксер показав знання іспанської мови, звернувшись до бійця словами "Viva español". Відповідне відео було опубліковано в інстаграм.

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Чому Усик зустрівся з Топурією?

У неділю, 14 червня, на Топурію чекає масштабний поєдинок. Він захищатиме свій титул проти тимчасового чемпіона UFC Джастіна Гейджі у рамках турніру UFC Freedom 250, який символічно приймає Білий дім.

Цей візит Усика до США виявився насиченим на гучні події. Напередодні український чемпіон також провів офіційну зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Що відомо про турнір UFC Freedom 250?

Турнір вперше в історії професійного спорту проведуть просто на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні. За ідеєю організаторів, ключові бійці вечора виходитимуть до клітки прямо з дверей Овального кабінету.

Шоу присвячене 250-річчю незалежності США, а дата його проведення збігається з 80-річчям Дональда Трампа, який виступив ініціатором цієї концепції.

Початок турніру заплановано на понеділок уночі, 15 червня, о 03:00 за київським часом (попередня частина програми), тоді як головні поєдинки стартують приблизно о 05:00 ранку. В Україні подію в прямому ефірі офіційно транслюватиме спортивна платформа Setanta Sports.