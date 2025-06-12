"Белый Майк": нейросеть преобразила Тайсона до неузнаваемости

Майк Тайсон снова оказался в центре внимания. Все благодаря необычному AI-портрету, который мгновенно взорвал соцсети.

Недавно легендарный боксер Майк Тайсон, который недавно вернулся в большой спорт в бою против Джейка Пола, удивил своих подписчиков в соцсетях необычной публикацией. Он обнародовал сгенерированный с помощью искусственного интеллекта портрет, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Майка Тайсона.

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Интересный образ Тайсона

На портрете, получивший название White Mike, изображено лицо, которое безошибочно узнают все фанаты бокса: мощные черты Майка Тайсона, его строгий взгляд и знаковая татуировка на лице.

Однако искусственный интеллект “перевоплотил” спортсмена. В новой версии его кожа стала белой, а волосы приобрели светлый оттенок. Такой образ кардинально отличается от привычного вида легенды бокса, что и вызвало волну обсуждений.

Подпись к изображению от самого Тайсона была короткой, но меткой: "Белый Майк? Вы же знаете, что это не нормально."



Портрет Тайсона с искусственным интеллектом / Фото из инстаграма боксера

Отметим, что в ноябре Майк Тайсон и Джейк Пол сошлись на ринге в Арлингтоне, штат Техас. Поединок стал одним из самых резонансных событий года, ввиду возвращения легендарного боксера против звезды нового поколения. Бой завершился победой Пола, все трое судей единодушно отдали ему преимущество.