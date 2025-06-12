Нещодавно легендарний боксер Майк Тайсон, який нещодавно повернувся у великий спорт у бою проти Джейка Пола, здивував своїх підписників у соцмережах незвичайною публікацією. Він оприлюднив згенерований за допомогою штучного інтелекту портрет, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Майка Тайсона.

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Цікавий образ Тайсона

На портреті, що отримав назву White Mike, зображено обличчя, яке безпомилково впізнають усі фанати боксу: потужні риси Майка Тайсона, його суворий погляд і знакове татуювання на обличчі.

Проте штучний інтелект “перевтілив” спортсмена. У новій версії його шкіра стала білою, а волосся набуло світлого відтінку. Такий образ кардинально відрізняється від звичного вигляду легенди боксу, що й викликало хвилю обговорень.

Підпис до зображення від самого Тайсона був коротким, але влучним: "Білий Майк? Ви ж знаєте, що це не нормально."



Портрет Тайсона зі штучним інтелектом / Фото з інстаграму боксера

Відзначимо, що у листопаді Майк Тайсон і Джейк Пол зійшлися на рингу в Арлінгтоні, штат Техас. Поєдинок став однією з найрезонансніших подій року, зважаючи на повернення легендарного боксера проти зірки нового покоління. Бій завершився перемогою Пола, усі троє суддів одностайно віддали йому перевагу.