"Железный Майк" напугал легенду НБА бенгальским тигром

Один из лучших игроков в истории НБА Шакил О'Нил был фанатом боксера Майка Тайсона. Их встреча состоялась при необычных обстоятельствах.

Общий друг Шакила О'Нила и Майка Тайсона решил их познакомить. Член Зала славы баскетбола с радостью откликнулся на предложение встретиться, пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст Шака.

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Как тигры оказались в доме Майка Тайсона

Шакил О'Нил был поражен открытостью и благосклонностью "Железного Майка". Однако самое интересное звезду баскетбола ожидало впереди.

Тайсон пригласил Шака к себе домой перед очередным поединком на боксерском ринге. Увиденное поразило гиганта НБА (рост Шакила О'Нила 216 сантиметров – 24 Канал).

Мы пришли, позвонили в дверь. Изнутри слышим: "Заходите!" Открываю – никого. Начал проходить дальше... И тут со второго этажа с шумом сбегает настоящий белый тигр! Самый настоящий белый тигр!,

– поделился историей Шакил.

Отметим, что Майк Тайсон в 1990-х годах держал в своем доме трех бенгальских тигров. Он очень любил этих хищников и проводил с ними много времени. Тигры также привыкли к боксеру, бегая за ним словно собаки.

Майк Тайсон со своим любимым тигром / фото Getty Images

Однажды его тигрица откусила руку женщине, которая перелезла через забор в вольер животного. Бывший чемпион мира вынужден был заплатить ей 250 тысяч долларов. После этого Тайсон сдал животных в приют.

Ранее сообщалось о звезде Оклахомы, который переписал историю НБА.