Хозяева одержали уверенную победу со счетом 123:107. В этом поединке их лидер Шай Гилджес-Александер вписал свое имя в историю НБА, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу лиги.

Читайте также Моя фамилия важна в мире спорта, – сын Кличка объяснил, почему выбрал баскетбол, а не бокс

Гилджес-Александер стал рекордсменом НБА

Канадец стал самым результативным игроком матча, набрав 34 очка. В предыдущем же поединке он имел в своем активе 38 очков.

Такие выступления позволили Гилджес-Александеру стать абсолютным рекордсменом в истории НБА. До этого ни один баскетболист не набирал 72 очка в двух дебютных матчах финальной серии этого турнира.

Как Гилджес-Александер установил рекорд НБА: смотрите видео

К слову. Ранее Шай Гилджес-Александер был признан MVP регулярного сезона НБА. Он стал лучшим скорером лиги, набирая в среднем за матч 32,7 очка, к которым добавил 5 подборов, 6,4 передачи, 1,7 перехвата и 1 блок-шот.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира невероятным рекордом отметилась Индиана Пэйсерс. Тогда она совершила исторический камбэк против Нью-Йорк Никс.