Франция требует от ФИФА отменить желтую карточку Олисе

Федерация футбола Франции официально обратилась к ФИФА с просьбой отменить предупреждение Майкла Олисе. В Париже считают, что арбитр ошибся, показав вингеру желтую карточку в матче с Парагваем.

Сборная Франции решила обжаловать решение арбитра после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026. В федерации убеждены, что видеоповторы подтверждают отсутствие нарушения со стороны одного из лидеров команды, пишет RTL.

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Как отреагировала федерация?

Федерация футбола Франции обратилась к ФИФА с просьбой отменить желтую карточку, которую полузащитник Майкл Олисе получил в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая.

24-летний футболист получил предупреждение уже на седьмой компенсированной минуте второго тайма. Арбитр наказал француза после конфликта с полузащитником Парагвая Матиасом Галарсой.

Во время эпизода Олисе приложил палец к губам перед соперником, после чего тот оказался на газоне. Однако повторы показали, что француз не касался своего оппонента, из-за чего во французской федерации считают решение рефери необоснованным.

Именно этот момент стал главным аргументом для официального обращения в дисциплинарные органы ФИФА.

Почему это решение важно для Франции?

Предупреждение в матче против Парагвая стало для Майкла Олисе первым на нынешнем чемпионате мира. Если желтая карточка останется в силе, любое новое предупреждение в четвертьфинале автоматически приведет к дисквалификации на следующий матч.

Уже 9 июля Франция встретится с Марокко в борьбе за выход в полуфинал. Поэтому возможное аннулирование карточки позволит Олисе сыграть без риска пропустить следующий матч из-за превышения лимита предупреждений.

Напомним, недавно ФИФА уже оказалась в центре внимания из-за дисциплинарного решения в отношении нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Организация приостановила действие его одноматчевой дисквалификации после прямой красной карточки в матче с Боснией и Герцеговиной, что вызвало широкий резонанс в футбольном мире. Теперь французская сторона также надеется на пересмотр решения, но уже в отношении желтой карточки Майкла Олисе.