Збірна Франції вирішила оскаржити рішення арбітра після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. У федерації переконані, що відеоповтори підтверджують відсутність порушення з боку одного з лідерів команди, пише RTL.

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Як відреагувала федерація?

Федерація футболу Франції звернулася до ФІФА з проханням скасувати жовту картку, яку вінгер Майкл Олісе отримав у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Парагваю.

24-річний футболіст був попереджений уже на сьомій компенсованій хвилині другого тайму. Арбітр покарав француза після конфлікту з півзахисником Парагваю Матіасом Галарсою.

Під час епізоду Олісе приклав палець до губ перед суперником, після чого той опинився на газоні. Однак повтори показали, що француз не торкався свого опонента, через що у французькій федерації вважають рішення рефері необґрунтованим.

Саме цей момент став головним аргументом для офіційного звернення до дисциплінарних органів ФІФА.

Чому це рішення важливе для Франції?

Попередження проти Парагваю стало для Майкла Олісе першим на нинішньому чемпіонаті світу. Якщо жовта картка залишиться в силі, будь-яке нове попередження у чвертьфіналі автоматично призведе до дискваліфікації на наступний матч.

Уже 9 липня Франція зустрінеться з Марокко в боротьбі за вихід до півфіналу. Тому можливе анулювання картки дозволить Олісе зіграти без ризику пропустити наступний поєдинок через перебір попереджень.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА вже опинилася в центрі уваги через дисциплінарне рішення щодо нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Організація призупинила дію його одноматчевої дискваліфікації після прямої червоної картки в зустрічі з Боснією та Герцеговиною, що викликало широкий резонанс у футбольному світі. Тепер французька сторона також сподівається на перегляд рішення, але вже щодо жовтої картки Майкла Олісе.