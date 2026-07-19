Олисе побил рекорд легендарного Пеле: предыдущий рекорд продержался более 50 лет

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вошел в историю футбола во время ЧМ-2026. Он побил важный рекорд.

В матче за третье место полузащитник мюнхенской Баварии присоединился к попытке своей сборной отыграть отставание в матче за третье место против Англии (4:6). Об этом сообщает 24 Канал.

Что сделал Олисе в матче против Англии

Вингер Баварии дважды отдал голевую передачу во втором тайме матча против команды Томаса Тухеля.

На 48-й минуте он отдал голевую передачу Килиану Мбаппе, когда тот забивал первый гол Франции. Спустя 18 минут после этого Олисе и Мбаппе установили счет 3:4 и подарили своим болельщикам надежду на спасение.

Две голевые передачи довели счет Олисе в этом компоненте до 7. Этот результат помог Майклу установить рекорд ЧМ по ассистам на одном турнире. Предыдущий лучший результат принадлежал легендарному Пеле. На своем последнем чемпионате мира в роли футболиста, в 1970 году, он отдал 6 результативных передач.

Отметим, что количество ассистов у футболистов фиксируется не с 1930 года, когда состоялся первый ЧМ, а с 1966 года.

Почему еще примечателен рекорд Олисе

Майкл стал лишь четвертым рекордсменом мировых первенств по этому показателю. Помимо него и Пеле такими были два футболиста сборной Германии. В 1966 году по четыре голевые передачи отдали представители ФРГ Зигфрид Гельд и Уве Зеелер.

Пять из семи своих голевых передач Олисе отдал Мбаппе. В настоящее время Килиан лидирует в списке бомбардиров с 10 точными ударами, поэтому футболист "Баварии" внес солидный вклад в достижения своего коллеги.