У втішному фіналі півзахисник мюнхенської Баварії долучився до спроби своєї збірної відіграти відставання у втішному фіналі проти Англії (4:6). Про це повідомляє 24 Канал.

Що зробив Олісе у грі проти Англії

Вінгер Баварії двічі асистував у другому таймі поєдинку проти команди Томаса Тухеля.

На 48 хвилині він віддав гольову передачу на Кіліана Мбаппе, коли той забивав перший гол Франції. Через 18 хвилин після цього Олісе та Мбаппе встановили рахунок 3:4 та подарували власним уболівальникам надії на порятунок.

Дві гольові передачі довели доробок Олісе у цьому компоненті 7. Цей результат допоміг Майклу встановити рекорд ЧС за асистами на одному турнірі. Попередній найкращий результат належав легендарному Пеле. На своєму останньому Мундіалі у ролі футболіста, у 1970 році, він віддав 6 результативних передач.

Зазначимо, що кількість асистів у футболістів фіксується не з 1930 року, коли був перший ЧС, а з 1966.

Чим ще примітний рекорд Олісе

Майкл став лише четвертим рекордсменом світових першостей за цим показником. Окрім нього та Пеле такими були два футболісти збірної Німеччини. У 1966 по чотири гольові передачі віддали представники ФРН Зігфрід Гельд та Уве Зеелер.

П’ять з семи своїх асистів Олісе віддав на Мбаппе. Наразі Кіліан лідирує у списку бомбардирів з 10 точними ударами, тому футболіст Баварії зробив солідний вклад у доробок колеги.