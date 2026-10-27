Монах из Львовской области установил два рекорда Украины и собрал полмиллиона гривен для ВСУ

Монах Макарий Дутка выжал лежа 225 килограммов и установил два рекорда Украины по пауэрлифтингу. Помимо спортивного достижения, он собрал 500 тысяч гривен на нужды украинских защитников.

Соревнования федерации KRAWA прошли в Тернополе, где священнослужитель продемонстрировал впечатляющую силу и выносливость. В то же время выступление спортсмена стало поводом поддержать украинских военных и в очередной раз напомнить о важности пожертвований в пользу ВСУ, передает 24 Канал.

Монах установил два рекорда Украины по пауэрлифтингу

На турнире в Тернополе Макарий Дутка зафиксировал два рекордных результата в жиме лежа – 220 и 225 килограммов. Таким образом, в его активе уже 22 рекорда Украины.

На своей странице в фейсбуке монах сообщил, что готовился к соревнованиям вместе с тренером Павлом Зинько. Самым сложным испытанием стал подход с весом 225 килограммов, когда спортсмену пришлось приложить максимум усилий, чтобы справиться со штангой.

Свой рекорд Макарий Дутка посвятил святому папе Иоанну Павлу II. Он при жизни увлекался спортом и основал в Ватикане отдел "Спорт и церковь".

По словам рекордсмена, в самый тяжелый момент во время выполнения упражнения он мысленно обращался к святому за помощью.

Как рекордсмен собрал 500 тысяч гривен для ВСУ

Спортивный успех Макария Дутки сопровождался еще одним важным результатом – сбором средств для украинских военных. По словам монаха, за два дня до соревнований он просил духовного заступничества, чтобы удалось собрать необходимую сумму.

В итоге всего за один день украинцы пожертвовали 500 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

После установления рекордов Макарий Дутка обратился к своим подписчикам с призывом поддерживать военных не словами, а конкретными действиями.

Монах попросил украинцев не поздравлять его с достижением, а вместо этого направлять средства на помощь защитникам.