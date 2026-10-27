Монах із Львівщини встановив два рекорди України і зібрав півмільйона гривень на ЗСУ

Змагання федерації KRAWA відбулися у Тернополі, де священнослужитель продемонстрував дивовижну силу та витривалість. Водночас виступ спортсмена став нагодою підтримати українських військових і вкотре нагадати про важливість донатів на ЗСУ, передає 24 Канал.

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Монах встановив два рекорди України з паверліфтингу

На турнірі в Тернополі Макарій Дутка зафіксував два рекордні результати у жимі лежачи – 220 та 225 кілограмів. Таким чином, у його активі вже 22 рекорди України.

На своїй сторінці у фейсбуці монах повідомив, що готувався до змагань разом із тренером Павлом Зіньком. Найважчим випробуванням став підхід із вагою 225 кілограмів, коли спортсмену довелося докласти максимум зусиль, щоб упоратися зі штангою.

Свій рекорд Макарій Дутка присвятив святому папі Івану Павлу II. Той за життя захоплювався спортом і заснував у Ватикані відділ "Спорт і церква".

За словами рекордсмена, у найважчий момент під час виконання вправи він подумки звертався до святого по допомогу.

Як рекордсмен зібрав 500 тисяч гривень на ЗСУ

Спортивний успіх Макарія Дутки супроводжувався ще одним важливим результатом – збором коштів для українських військових. За словами монаха, за два дні до змагань він просив духовного заступництва, щоб вдалося зібрати необхідну суму.

У підсумку лише за один день українці пожертвували 500 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Після встановлення рекордів Макарій Дутка звернувся до своїх підписників із закликом підтримувати військо не словами, а конкретними діями.

Монах попросив українців не вітати його з досягненням, а натомість спрямовувати кошти на допомогу захисникам.