В июле 2026 года территория Белого дома станет ареной грандиозного турнира смешанных единоборств под эгидой UFC. Главным хедлайнером бойцовского шоу может стать бывший чемпион UFC Конор МакГрегор.

37-летний ирландский боец Конор МакГрегор может вернуться в октагон ради участия в турнире UFC на территории Белого дома. Эпатажный экс-чемпион рассчитывает неплохо заработать за бой на лужайке резиденции президента США, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу МакГрегора в сети Х.

Какие условия поставил МакГрегор ради боя в Белом доме?

Конор МакГрегор может получить самый большой гонорар в карьере, если организаторы согласятся на его условия.

100 миллионов долларов за бой в Белом доме, 100 "золотых виз" США для меня, семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова порадовать бойцовский мир. Удовольствие, которое я никогда не восприму как должное,

– написал МакГрегор.

По данным GiveMeSport, Конор МакГрегор за свою спортивную карьеру заработал 200 миллионов долларов. Свой самый большой гонорар ирландец получил за боксерский бой против Флойда Мейвезера, который состоялся в 2017 году. Тогда боец UFC заработал 80 миллионов долларов.

Последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Ирландец в первом раунде сломал левую ногу, из-за чего рефери присудил победу американцу.

Что известно о турнире UFC в Белом доме?