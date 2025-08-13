Белый дом впервые в своей истории станет ареной для боя смешанных единоборств в рамках промоушна UFC. Незаурядное событие запланировано на 4 июля – День независимости США, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Где в Белом доме проведут бой UFC?

Новыми деталями проведения боя на территории Белого дома поделился президент UFC Дэйна Уайт. Американский предприниматель лично знаком с Дональдом Трампом еще с начала 2000-х, когда будущий президент США проводил первые турниры UFC на собственных бизнес-площадках.

Уайт подтвердил проведение боя в Белом доме. В конце месяца он планирует встретиться с Трампом и его дочерью Иванкой, чтобы окончательно согласовать все детали.

Пока остается загадкой, где именно разместят октагон. Обычно турниры UFC собирают десятки тысяч зрителей. Во время одного из своих выступлений Трамп сообщил, что на уникальном событии в Белом доме смогут присутствовать до 25 тысяч человек.

Мы будем иметь бой UFC прямо на территории Белого дома. Земли там достаточно,

– заявил Трамп.

Интересно, что организацией боя занимается Иванка Трамп – 43-летняя дочь президента США. Она уже получила от UFC первые визуализации будущей арены.

Отметим, что Дональд Трамп активно меняет Белый дом. По поручению президента США обновлен Овальный кабинет в золотых тонах, часть розового сада, который высадили по просьбе Джона Кеннеди в 1961 году, залили бетоном и превратили в площадку. Недавно Трамп объявил о строительстве нового бального зала стоимостью 200 миллионов долларов. А еще одиозный политик приказал убрать портрет Барака Обамы с почетного места.

