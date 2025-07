На этот раз американский боец прибыл в Москву, где принял участие в турнире по кулачным боям вместе с президентом Международной боксерской ассоциации Умаром Кремлевым. Перед этим Джонс стал тренером второго сезона российского реалити-шоу ALF Reality, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Очередной зашквар Джонса

После участия в съемках реалити-шоу ALF Reality, которое снимается в России при поддержке местных спортивных структур, Джонс прилетел в Москву, где появился на турнире по кулачным боям.

На ринге он появился вместе с президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым, известным своими тесными связями с российскими властями и публичными антизападными заявлениями.

В своих соцсетях Джон Джонс разместил серию фото из поездки, в частности с подписью "Here are my photos from Russia, with love". В ответ на критику Джон Джонс заявил, что не имел целью политического послания.

Напомним, что недавно воины ВСУ ликвидировали на фронте Евгения Катунина.