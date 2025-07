Цього разу американський боєць прибув до Москви, де взяв участь у турнірі з кулачних боїв разом із президентом Міжнародної боксерської асоціації Умаром Кремльовим. Перед цим Джонс став тренером другого сезону російського реаліті-шоу ALF Reality, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Черговий зашквар Джонса

Після участі в зйомках реаліті-шоу ALF Reality, яке знімається в Росії за підтримки місцевих спортивних структур, Джонс прилетів до Москви, де з’явився на турнірі з кулачних боїв.

На рингу він з’явився разом із президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим, відомим своїми тісними зв’язками з російською владою та публічними антизахідними заявами.

У своїх соцмережах Джон Джонс розмістив серію фото з поїздки, зокрема з підписом "Here are my photos from Russia, with love". У відповідь на критику Джон Джонс заявив, що не мав на меті політичного послання.

