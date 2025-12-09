24 Канал рассказывает о пути Ольги, которая превратилась из маленькой девочки из Николаева в одну из самых топовых фехтовальщиц планеты. Мало кто знал, но Ольга Харлан начала свой путь в фехтовании 10 сентября 2000 года.

Чем в детстве занималась Харлан?

Более 25 лет уже продолжается фехтовальный путь Харлан. Ольга впервые пришла на эту спортивную секцию в возрасте 9 лет. До этого 3 года нынешняя олимпийская чемпионка занималась танцами, где она хорошо себя проявляла.



Харлан занималась танцами в детстве / Фото из инстаграма Ольги

Харлан в интервью Алине Доротюк рассказывала, что бабушка и тетя шили ей платья. Зато родители покупали только несколько камней, потому что все это было очень дорого: поездки, индивидуальные занятия стоили 100 долларов. Старшая сестра Ольги также покинула танцы.

Почему Харлан не продолжила заниматься танцами?

Но из-за больших средств, которые нужны были на танцевальные занятия, родители решили отдать Ольгу на фехтование.

Интересно. Харлан вернулась к танцам во взрослом возрасте, став участницей шоу "Танцы со звездами".

В своем инстаграме Харлан признавалась, что тогда в совсем юном возрасте не могла даже представить, что ее ждет дальше. Однако она мечтала и очень много работала.

Я просто хочу поблагодарить фехтование, за то, что, появилось у меня в жизни. За то, что привело в мою жизнь друзей, знакомства и любовь. За то, что научило меня бороться и вне дорожки также. Поблагодарить за каждого тренера, с которыми мне довелось работать и достигать невероятных высот. Поблагодарить за ощущение силы, радости, гордости... и за сложные моменты также благодарна, без них все это было бы неинтересным,

– написала Ольга.

Первые шаги Харлан в фехтовании / Фото из инстаграма Ольги

Занималась в детской школе фехтования, закончив Николаевское высшее училище физической культуры.

Спортивная карьера будущей звезды фехтования развивалась со скоростью света. В 13-летнем возрасте Ольга победила тогдашнего лидера сборной Украины Дарью Недашковскую, попав после нее в национальную команду. Уже в 14-ть Харлан дебютировала на взрослом чемпионате, а в 15-ть – выиграла индивидуальную медаль чемпионата Европы ("серебро").

Уже тогда Ольгу сравнили с "волчонком", которая фехтует до последнего укола и вырывает очки зубами.

Как Харлан впервые стала олимпийской чемпионкой?

На Олимпиаде-2008 Харлан участвовала в индивидуальных и командных соревнованиях. К сожалению, уроженке Николаева не удалось получить индивидуальную медаль, уступив уже в поединке за выход в четвертьфинал.

Ольга еще имела один шанс на получение олимпийской медали в командных соревнованиях. В четвертьфинале украинская сборная встречалась с мощными соперницами из России. Однако украинкам удалось уверенно пробиться в следующий раунд 45:34.

В 1/2 финала украинские саблистки вырвали победу 45:39 у одних из главных фавориток Олимпиады-2008 американок. В финале сборная Украины лишь в один укол вырвала победу у соперниц из Китая 45:44. Интересно, что именно Харлан принесла Украине этот победный укол. В целом Ольга во время финальной схватки получила 22 очка из 45 командных.

После чего в Лондоне-2012 Харлан добавила к своему командному "золоту" еще и "бронзу". Это была первая индивидуальная награда Олимпийских игр в столице Великобритании. В Рио-2016 Ольга стала автором сразу двух медалей – командного "серебра" и индивидуальной "бронзы". В 2024 году фехтовальщица из Николаева добавила в свою копилку еще две награды – командное "золото" и индивидуальную "бронзу".

Обратите внимание! Ольга Харлан стала абсолютной рекордсменкой Украины в истории Олимпийских игр (шесть медалей).

Какие главные достижения Харлан?

За ее спиной 15 наград чемпионата мира и 20 медалей Евро по фехтованию.

Чемпионка Европейских игр-2015 и Универсиады (2011, 2013).

Пять раз побеждала в общем зачете Кубка мира (2013, 2014, 2018, 2019 и 2020).

Многократная лучшая спортсменка месяца и года в Украине.

Получила шесть наград Олимпийских игр – "золото" (2008, 2024), "серебро" (2016) и "бронзы" (2012, 2016 и 2024).

Будет ли выступать Харлан на Олимпиаде-2028?

Харлан рассказала, планирует ли выступать на следующих Олимпийских играх. Ольга отметила свой возраст.

"В Лос-Анджелесе мне будет почти 38. Но все же эта циферка – 5 Олимпиад – это уже много. А потом думаю: но я рано начала, мне было почти 18", – говорила Харлан в интервью ТСН.

Интересно, что в интервью АкТИвни титулованная фехтовальщица призналась, что в будущем видит себя тренером.

"Откровенно говоря, так, вижу себя тренером. Я буду такая, можно сказать, строгая и буду требовать от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне нужно понимать, что не все такие, как я. Могу сказать, что не 100% я буду классным тренером, потому что не все классные спортсмены становятся классными тренерами", – заверила Ольга.

Отметим, что украинская фехтовальщица шокировала вероятным исключением фехтования из программы Олимпийских игр.