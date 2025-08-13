Білий дім вперше у своїй історії стане ареною для бою змішаних єдиноборств в рамках промоушну UFC. Непересічна подія запланована на 4 липня – День незалежності США, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Де у Білому домі проведуть бій UFC?

Новими деталями проведення бою на території Білого дому поділився президент UFC Дейна Вайт. Американський підприємець особисто знайомий з Дональдом Трампом ще з початку 2000-х, коли майбутній президент США проводив перші турніри UFC на власних бізнес-майданчиках.

Вайт підтвердив проведення бою у Білому домі. Наприкінці місяця він планує зустрітися з Трампом та його донькою Іванкою, щоб остаточно узгодити усі деталі.

Наразі залишається загадкою, де саме розмістять октагон. Зазвичай турніри UFC збирають десятки тисяч глядачів. Під час одного зі своїх виступів Трамп повідомив, що на унікальній події у Білому домі зможуть бути присутні до 25 тисяч людей.

Ми матимемо бій UFC просто на території Білого дому. Землі там достатньо,

– заявив Трамп.

Цікаво, що організацією бою опікується Іванка Трамп – 43-річна донька президента США. Вона вже отримала від UFC перші візуалізації майбутньої арени.

Зазначимо, що Дональд Трамп активно змінює Білий дім. За дорученням президента США оновлено Овальний кабінет у золотих тонах, частину трояндового саду, який висадили на прохання Джона Кеннеді у 1961 році, залили бетоном та перетворили на майданчик. Нещодавно Трамп оголосив про будівництво нового бального залу вартістю 200 мільйонів доларів. А ще одіозний політик наказав прибрати портрет Барака Обами з почесного місця.

