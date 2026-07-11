Турнир пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Как и где посмотреть бой, расскажет 24 Канал.

Где смотреть бой Макгрегор – Холлоуэй?

В Украине официальным транслятором всех турниров UFC является спортивный медиасервис Setanta Sports. Также посмотреть трансляцию можно на платформе "Киевстар ТВ".

Макгрегор – Холлоуэй: во сколько начинается поединок

Основной кард начнется в 04:00 по киевскому времени, а выход Макгрегора и Холлоуэя в октагон ожидается примерно между 06:00 и 07:00. Поединок запланирован на пять раундов.

Что известно о встрече между Макгрегором и Холлоуэем?

Для 37-летнего Макгрегора этот бой станет первым профессиональным выступлением за последние пять лет. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года, когда получил тяжелый перелом ноги в поединке против Дастина Порье.

По словам генерального директора UFC Дейни Уайта, турнир UFC 329 уже установил новый рекорд организации по кассовым сборам, которые превысили 25 миллионов долларов.