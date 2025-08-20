Маккаби Тель-Авив – Динамо: где и когда смотреть матч киевлян в Лиге Европы
- Киевское Динамо сыграет против Маккаби Тель-Авив в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов-2025/2026.
- Ранее команды уже встречались в Лиге Европы-2011/2012 и Лиге чемпионов-2015/2016, где Динамо выиграло два матча и дважды сыграло вничью с Маккаби.
В четверг, 21 августа, киевское Динамо проведет свой первый еврокубковый матч после вылета из Лиги чемпионов-2025/2026. Соперником команды Александра Шовковского в плей-офф Лиги Европы станет израильский Маккаби Тель-Авив.
Это будет первая еврокубковая игра киевлян после вылета из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов-2025/2026. В квалификации ЛЧ Динамо вылетело от кипрского Пафоса (суммарно 0:3), информирует 24 Канал.
К теме Динамо попытается реабилитироваться за позор в Лиге чемпионов: прогноз на матч против Маккаби
Кто покажет матч Маккаби Тель-Авив – Динамо?
В плей-офф Лиги Европы команда Александра Шовковского встречается с израильским Маккаби Тель-Авив. Так интересно сложилось, что именно Пафос тоже выбил Маккаби с текущего сезона Лиги чемпионов. Уже в квалификации Лиги Европы израильский клуб переиграл мальтийский Хамрун, которого уже тоже в этом сезоне побеждали киевляне.
Первый поединок Маккаби Тель-Авив – Динамо покажет телеканал "2+2" и Киевстар ТВ. Стартовый свисток прозвучит 21 августа в 21:00 (по киевскому времени).
Как Маккаби Тель-Авив играло против Динамо?
- Ближайший поединок не будет дебютным между Маккаби Тель-Авив и Динамо. Команды в своей истории уже четыре раза играли между собой.
- Впервые эти команды сыграли между собой в сезоне Лиги Европы-2011/2012. Тогда клубы расписали две мировые 1:1 и 3:3 в рамках группового этапа.
- В следующий раз Маккаби и Динамо встречалось на одном поле в групповом раунде Лиги чемпионов-2015/2016: две победы киевлян со счетами 2:0 и 1:0.
- Маккаби Тель-Авив – единственный израильский клуб, против которого ранее играл украинский коллектив.
- Зато клуб из Тель-Авив играл против донецкого Шахтера (2 поражения от "горняков") и луганской Зари (две победы над "мужиками").