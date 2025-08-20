В четверг, 21 августа, киевское Динамо проведет свой первый еврокубковый матч после вылета из Лиги чемпионов-2025/2026. Соперником команды Александра Шовковского в плей-офф Лиги Европы станет израильский Маккаби Тель-Авив.

Это будет первая еврокубковая игра киевлян после вылета из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов-2025/2026. В квалификации ЛЧ Динамо вылетело от кипрского Пафоса (суммарно 0:3), информирует 24 Канал.

К теме Динамо попытается реабилитироваться за позор в Лиге чемпионов: прогноз на матч против Маккаби

Кто покажет матч Маккаби Тель-Авив – Динамо?

В плей-офф Лиги Европы команда Александра Шовковского встречается с израильским Маккаби Тель-Авив. Так интересно сложилось, что именно Пафос тоже выбил Маккаби с текущего сезона Лиги чемпионов. Уже в квалификации Лиги Европы израильский клуб переиграл мальтийский Хамрун, которого уже тоже в этом сезоне побеждали киевляне.

Первый поединок Маккаби Тель-Авив – Динамо покажет телеканал "2+2" и Киевстар ТВ. Стартовый свисток прозвучит 21 августа в 21:00 (по киевскому времени).

Как Маккаби Тель-Авив играло против Динамо?