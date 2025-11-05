Укр Рус
5 ноября, 08:18
Школьник из Арсенала стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Макс Доуман из Арсенала стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 308 дней.
  • Лондонцы в матче против Славии одержали четвертую победу в турнире, имея баланс голов 11:0, и занимают вторую позицию в турнирной таблице ЛЧ.

Во вторник, 4 ноября, состоялись матчи 4 тура Лиги чемпионов по футболу. В одном из них Славия дома принимала Арсенал.

Этот поединок стал историческим. В нем был побит абсолютный рекорд турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Какой рекорд был установлен?

Его автор – полузащитник "канониров" Макс Доуман. Юный англичанин вышел на замену на 73-й минуте и стал самым молодым участником Лиги чемпионов в истории.

Он сыграл против пражской Славии в возрасте 15 лет и 308 дней. Таким образом, футболист побил рекорд Юссуфы Мукоко, который дебютировал в этом турнире за дортмундскую Боруссию, когда ему было 16 лет и 18 дней.

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов

  1. Макс Доуман – 15 лет и 308 дней
  2. Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
  3. Ламин Ямаль – 16 лет и 68 дней
  4. Селестин Бабаяро – 16 лет и 86 дней
  5. Райан Шерки – 16 лет и 102 дня

К слову. Доуман вышел на замену при счете 3:0 в пользу лондонцев. После его появления на поле результат так и не изменился.

Отметим, что эта победа стала уже четвертой для Арсенала в турнире. "Канониры" с максимумом очков и балансом голов 11:0 располагаются на второй позиции в турнирной таблице ЛЧ, уступая Баварии лишь по дополнительным показателям.

Что известно о Максе Доумане?

  • Юный британец является воспитанником Арсенала. Он дебютировал за юношескую команду "канониров" U-18, когда ему было всего 13 лет.

  • Полузащитник стал самым молодым автором гола в Юношеской лиге УЕФА. Он отметился взятием ворот в 14 лет, выступая за команду U-19.

  • Впервые был привлечен к тренировкам с основной командой Арсенала в декабре 2024 года. Из-за возрастных ограничений Премьер-лиги Макс пользуется отдельной раздевалкой от старших партнеров во время тренировок и матчей.

  • 29 октября в матче с Брайтоном стал самым молодым игроком в истории Арсенала, вышедшим в стартовом составе.

  • По данным Sofascore, в нынешнем сезоне провел уже 5 матчей за первую команду "канониров", результативными действиями пока не отличался.