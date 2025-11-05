Школьник из Арсенала стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов
- Макс Доуман из Арсенала стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 308 дней.
- Лондонцы в матче против Славии одержали четвертую победу в турнире, имея баланс голов 11:0, и занимают вторую позицию в турнирной таблице ЛЧ.
Во вторник, 4 ноября, состоялись матчи 4 тура Лиги чемпионов по футболу. В одном из них Славия дома принимала Арсенал.
Этот поединок стал историческим. В нем был побит абсолютный рекорд турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.
Какой рекорд был установлен?
Его автор – полузащитник "канониров" Макс Доуман. Юный англичанин вышел на замену на 73-й минуте и стал самым молодым участником Лиги чемпионов в истории.
Он сыграл против пражской Славии в возрасте 15 лет и 308 дней. Таким образом, футболист побил рекорд Юссуфы Мукоко, который дебютировал в этом турнире за дортмундскую Боруссию, когда ему было 16 лет и 18 дней.
Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов
- Макс Доуман – 15 лет и 308 дней
- Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
- Ламин Ямаль – 16 лет и 68 дней
- Селестин Бабаяро – 16 лет и 86 дней
- Райан Шерки – 16 лет и 102 дня
К слову. Доуман вышел на замену при счете 3:0 в пользу лондонцев. После его появления на поле результат так и не изменился.
Отметим, что эта победа стала уже четвертой для Арсенала в турнире. "Канониры" с максимумом очков и балансом голов 11:0 располагаются на второй позиции в турнирной таблице ЛЧ, уступая Баварии лишь по дополнительным показателям.
Что известно о Максе Доумане?
Юный британец является воспитанником Арсенала. Он дебютировал за юношескую команду "канониров" U-18, когда ему было всего 13 лет.
Полузащитник стал самым молодым автором гола в Юношеской лиге УЕФА. Он отметился взятием ворот в 14 лет, выступая за команду U-19.
Впервые был привлечен к тренировкам с основной командой Арсенала в декабре 2024 года. Из-за возрастных ограничений Премьер-лиги Макс пользуется отдельной раздевалкой от старших партнеров во время тренировок и матчей.
29 октября в матче с Брайтоном стал самым молодым игроком в истории Арсенала, вышедшим в стартовом составе.
По данным Sofascore, в нынешнем сезоне провел уже 5 матчей за первую команду "канониров", результативными действиями пока не отличался.