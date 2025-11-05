Школьник из Арсенала стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов

Во вторник, 4 ноября, состоялись матчи 4 тура Лиги чемпионов по футболу. В одном из них Славия дома принимала Арсенал.

Этот поединок стал историческим. В нем был побит абсолютный рекорд турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Читайте также Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари: историческое видео

Какой рекорд был установлен?

Его автор – полузащитник "канониров" Макс Доуман. Юный англичанин вышел на замену на 73-й минуте и стал самым молодым участником Лиги чемпионов в истории.

Он сыграл против пражской Славии в возрасте 15 лет и 308 дней. Таким образом, футболист побил рекорд Юссуфы Мукоко, который дебютировал в этом турнире за дортмундскую Боруссию, когда ему было 16 лет и 18 дней.

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов

Макс Доуман – 15 лет и 308 дней Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней Ламин Ямаль – 16 лет и 68 дней Селестин Бабаяро – 16 лет и 86 дней Райан Шерки – 16 лет и 102 дня

К слову. Доуман вышел на замену при счете 3:0 в пользу лондонцев. После его появления на поле результат так и не изменился.

Отметим, что эта победа стала уже четвертой для Арсенала в турнире. "Канониры" с максимумом очков и балансом голов 11:0 располагаются на второй позиции в турнирной таблице ЛЧ, уступая Баварии лишь по дополнительным показателям.

Что известно о Максе Доумане?