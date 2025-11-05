Школяр з Арсенала став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів
- Макс Доуман з Арсенала став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, вийшовши на поле у віці 15 років і 308 днів.
- Лондонці в матчі проти Славії здобули четверту перемогу в турнірі, маючи баланс голів 11:0, та посідають другу позицію в турнірній таблиці ЛЧ.
У вівторок, 4 листопада, відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів з футболу. В одному з них Славія вдома приймала Арсенал.
Цей поєдинок став історичним. У ньому було побито абсолютний рекорд турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо.
Який рекорд було встановлено?
Його автор – півзахисник "канонірів" Макс Доуман. Юний англієць вийшов на заміну на 73-й хвилині та став наймолодшим учасником Ліги чемпіонів в історії.
Він зіграв проти празької Славії у віці 15 років і 308 днів. Таким чином, футболіст побив рекорд Юссуфи Мукоко, який дебютував у цьому турнірі за дортмундську Боруссію, коли йому було 16 років і 18 днів.
Наймолодші гравці в історії Ліги чемпіонів
- Макс Доуман – 15 років і 308 днів
- Юссуфа Мукоко – 16 років і 18 днів
- Ламін Ямаль – 16 років і 68 днів
- Селестін Бабаяро – 16 років і 86 днів
- Раян Шеркі – 16 років і 102 дні
До слова. Доуман вийшов на заміну за рахунку 3:0 на користь лондонців. Після його появи на полі результат так і не змінився.
Зазначимо, що ця перемога стала вже четвертою для Арсенала в турнірі. "Каноніри" з максимумом очок і балансом голів 11:0 розташовуються на другій позиції в турнірній таблиці ЛЧ, поступаючись Баварії лише за додатковими показниками.
Що відомо про Макса Доумана?
Юний британець є вихованцем Арсенала. Він дебютував за юнацьку команду "канонірів" U-18, коли йому було лише 13 років.
Півзахисник став наймолодшим автором гола в Юнацькій лізі УЄФА. Він відзначився взяттям воріт у 14 років, виступаючи за команду U-19.
Вперше був залучений до тренувань з основною командою Арсенала у грудні 2024 року. Через вікові обмеження Прем'єр-ліги Макс користується окремою роздягальнею від старших партнерів під час тренувань і матчів.
29 жовтня в матчі з Брайтоном став наймолодшим гравцем в історії Арсенала, який вийшов у стартовому складі.
За даними Sofascore, у нинішньому сезоні провів уже 5 матчів за першу команду "канонірів", результативними діями поки не відзначався.