Школяр з Арсенала став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів з футболу. В одному з них Славія вдома приймала Арсенал.

Цей поєдинок став історичним. У ньому було побито абсолютний рекорд турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо.

Який рекорд було встановлено?

Його автор – півзахисник "канонірів" Макс Доуман. Юний англієць вийшов на заміну на 73-й хвилині та став наймолодшим учасником Ліги чемпіонів в історії.

Він зіграв проти празької Славії у віці 15 років і 308 днів. Таким чином, футболіст побив рекорд Юссуфи Мукоко, який дебютував у цьому турнірі за дортмундську Боруссію, коли йому було 16 років і 18 днів.

Наймолодші гравці в історії Ліги чемпіонів

Макс Доуман – 15 років і 308 днів Юссуфа Мукоко – 16 років і 18 днів Ламін Ямаль – 16 років і 68 днів Селестін Бабаяро – 16 років і 86 днів Раян Шеркі – 16 років і 102 дні

До слова. Доуман вийшов на заміну за рахунку 3:0 на користь лондонців. Після його появи на полі результат так і не змінився.

Зазначимо, що ця перемога стала вже четвертою для Арсенала в турнірі. "Каноніри" з максимумом очок і балансом голів 11:0 розташовуються на другій позиції в турнірній таблиці ЛЧ, поступаючись Баварії лише за додатковими показниками.

Що відомо про Макса Доумана?