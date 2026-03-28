Будет ли украинский футболист в составе сборной Польши – ранее появлялись предположения

Недавно в СМИ появилась информация, что украинский футболист Максим Хлань может сменить гражданство и выступать за сборную Польши. Сам футболист уже прокомментировал эту ситуацию.

В комментарии для Roosvelta81.pl игрок рассказал о своих планах. Он признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины.

Что сказал Максим Хлань?

Полузащитник поделился своими ожиданиями относительно возможной игры за национальную команду.

Я работаю над этим всю жизнь, всю свою карьеру – пусть она и не такая длинная – чтобы получить вызов в сборную Украины. Не знаю, как это видит главный тренер, но считаю, что заслуживаю этого шанса,

– отметил игрок.

Хлань добавил, что готов полностью выкладываться ради выступлений за сборную.

Возможно, у наставника сборной другое видение, но я буду делать все, чтобы сыграть за свою страну. Мне нужно показывать результат – забивать голы, отдавать передачи, и тогда все должно быть хорошо,

– сказал Хлань.

Игрок отметил, что готов доказать свою ценность на поле и сделать все, чтобы получить шанс представлять Украину на международном уровне.

Что говорят о возможной смене гражданства Хланя?

Журналист weszlo.com Шимон Янчик опровергает сообщения о том, что украинский полузащитник может получить возможность выступать за национальную сборную Польши.

Нет, Максим Хлань не будет играть за сборную Польши. Даже если бы он хотел, он не имел бы на это шансов,

– пишет Янчик.

По словам журналиста, Польская футбольная ассоциация никогда не рассматривала возможность натурализации Хланя для выступлений в национальной сборной.

