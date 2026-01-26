Жил в России и помогал тренеру сборной: где сейчас и чем занимается Максим Калиниченко

Максим Калиниченко один из величайших футболистов в истории Украины. Несмотря на то, что бывший полузащитник полностью не смог реализовать свой потенциал, он запомнился болельщикам великолепным исполнением штрафных ударов.

А также экс-хавбек принял участие в историческом и единственном чемпионате мира, на котором выступила сборная Украины. Что известно о карьере Калиниченко, а также где он сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Читайте также Он сейчас "на рогах": экс-тренер Динамо показал, что делает после увольнения

Какой была карьера Калиниченко?

Как говорится в статье на Википедии, Калиниченко родился 26 января 1979 года в Харькове. Будущая звезда украинского футбола закончил харьковскую ДЮСШ, а также местный спортивный интернат.

Первым профессиональным клубом в карьере полузащитника Днепр, к которому он присоединился в 1997 году. Талант Калиниченко разглядел Вячеслав Грозный, который тогда только возглавил днепровскую команду.

Калиниченко в Днепре / Фото днепровского клуба

Футболист сразу начал выходить на матчи в стартовом составе. Однако в конце концов в клубе произошла ситуация, что игрокам задолжали заработную плату за три месяца – в результате Калиниченко и еще несколько исполнителей решили покинуть днепрян.

Сам хавбек получил предложения от Кривбасса, а также московских ЦСКА и Спартака. Все же Калиниченко выбрал "красно-белых", отправившись в столицу России в 2000 году.

В московском клубе Калиниченко выступал в течение восьми лет, но не демонстрировал стабильной игры из-за постоянных травм. А в июле 2008 года после разгрома от ЦСКА (1:5) его и Егора Титова отстранили от основной команды и перевели в "дубль".

Какие трофеи выиграл Калиниченко? Вместе со Спартаком в 2000 и 2001 годах он стал чемпионом России, а также в 2003 году завоевал Кубок страны.

В том же году полузащитник вернулся в Днепр, в котором провел три сезона. В 2011 году он перешел в Таврию, где в 2014 году завершил профессиональную карьеру.

Отметим, что в сборной Украины Калиниченко выступал с 2002 по 2011 год. Футболист принял участие на историческом чемпионате мира в Германии в 2006 году, где "сине-желтые" добрались до четвертьфинала турнира, в котором уступили будущему чемпиону Италии.

Калиниченко в сборной Украины / Фото из открытых источников

На том мундиале полузащитник запомнился феерической игрой в матче против Саудовской Аравии – 4:0. Калиниченко в противостоянии с саудитами отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

В каких клубах работал Калиниченко?

В 2014 году после завершения карьеры Калиниченко получил тренерскую лицензию UEFA Pro. По данным Transfermarkt, в 2015 году он стал ассистентом главного тренера второй команды Металлиста, а уже через год занял его место.

В 2017 году экс-футболист был ассистентом главного тренера в Полесье. А в 2019 году уже после того, как Россия оккупировала Крым и вторглась на восток Украины, он отправился в Москву работать помощником главного тренера местной Родины.

В 2021 году Калиниченко стал ассистентом наставника Риги, а через год, как главный тренер, возглавил Левадию из Таллинна (Эстония). Однако через десять дней покинул клуб и пока не занимает никакой должности.

Как Калиниченко отреагировал на вторжение России в Украину?

Известный в прошлом футболист перед началом полномасштабного вторжения России в Украину длительное время проживал во враждебной стране. В интервью журналисту Глебу Чернявскому бывший полузащитник рассказывал о жизни в Москве.

По словам Калиниченко, ему часто "прилетало", в частности от украинцев, за то, что он живет в России. Также он рассказывал, что у него нет российского паспорта и не планировал его получать.

Я знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и не считаю нужным кому-то что-то доказывать. Я – украинец и всегда им останусь, я не имел и не буду иметь российского паспорта. Есть вид на жительство. Это приносит некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи,

– сказал Калиниченко.

Бывший футболист подчеркнул, что несмотря на жизнь в столице России, он остается украинцем и продолжает любить Украину.

Максим Калиниченко / Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Калиниченко покинул враждебную страну. Об отъезде экс-игрока Днепра и Спартака рассказал журналист Василий Уткин в интервью порталу Sports.ru.

По его словам, они вместе с Калиниченко готовили программу, но она не вышла из-за нападения России на Украину. Причина в том, что экс-футболист был главным действующим лицом этого шоу.

Мы к этому плавно подходили, готовили к этому партнера-спонсора, все уже было практически на мази. Мы должны были провести с Максом большую встречу, и тут все загремело. Насколько мне известно, Макс сейчас уехал из Москвы. И я не очень представляю ситуацию, в которой он вернется и будет рассуждать о российском футболе,

– рассказывал Уткин.

Позже в своем телеграмм-канале Калиниченко высказался относительно агрессии России против Украины. Он обратился к гражданам враждебной страны, заявив, что не может поверить в то, что начнется война.

"Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось... Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах... С котами, собаками, мышами, наверное... Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю что делать. Я опустошен. Что вы, б***ь, наделали", – написал Калиниченко.

Где сейчас и чем занимается Калиниченко?

Ведущий программы "ТаТоТаке" и спортивный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что в конце концов Калиниченко забросил ведение своего телеграмм-канала и полностью исчез из публичной плоскости.

Максим Калиниченко / Фото из открытых источников

По его словам, экс-футболист после работы в Левадии в 2022 году, Калиниченко помогал главному тренеру Владимиру Езерскому на одном из сборов сборной Украины U-16.

Он был короткий период тренером эстонской Левадии, но потом там произошла какая-то "бархатная революция". Последняя информация, которую я узнал в УАФ, что недавно по просьбе Владимира Езерского, Калиниченко на одном из зарубежных сборов две недели помогал ему как ассистент. Как я понял, это был фриланс,

– поделился Спиваковский.

Где сейчас находится и чем занимается Калиниченко неизвестно, кроме того, что бывший футболист и тренер проживает за пределами Украины и России.