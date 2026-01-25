Шовковский посвящает свободное время, появившееся после прекращения сотрудничества с Динамо, своей семье. О приключениях вместе с супругой Мариной Кутеповой легендарный голкипер рассказывает в инстаграме.

Что делает Шовковский после увольнения из Динамо?

Завершение рабочей недели Шовковский решил провести в общении с природой. Он и Марина отправились в олений парк "На рогах".

Бывший игрок Динамо и сборной Украины, очевидно, заботится о животных: в сторис он выложил фотографии, на которых кормит рогатых жителей парка просто с рук, а также высыпает огромный мешок корма в их кормушку.



Шовковский в парке "На рогах" / фото из инстаграма



Шовковский высыпает корм для животных / фото из инстаграма

Чем еще занимается Шовковский после Динамо?