Шовковский посвящает свободное время, появившееся после прекращения сотрудничества с Динамо, своей семье. О приключениях вместе с супругой Мариной Кутеповой легендарный голкипер рассказывает в инстаграме.
Что делает Шовковский после увольнения из Динамо?
Завершение рабочей недели Шовковский решил провести в общении с природой. Он и Марина отправились в олений парк "На рогах".
Бывший игрок Динамо и сборной Украины, очевидно, заботится о животных: в сторис он выложил фотографии, на которых кормит рогатых жителей парка просто с рук, а также высыпает огромный мешок корма в их кормушку.
Шовковский в парке "На рогах" / фото из инстаграма
Шовковский высыпает корм для животных / фото из инстаграма
Чем еще занимается Шовковский после Динамо?
- Александр вместе с другими киевлянами противостоит проблемам, вызванным российскими обстрелами. Он и жена недавно собственноручно грели трубы в своем доме, чтобы у соседей были вода и тепло.
- По словам бывшего коуча Шовковского в Динамо Йожефа Сабо, Александру тяжело далось прощание с киевским клубом. При этом, по мнению Сабо, вина за плохие результаты команды лежит в первую очередь на игроках, а не на Шовковском.