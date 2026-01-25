Шовковський присвячує вільний час, що з'явився після припинення співпраці з Динамо, своїй родині. Про пригоди разом з дружиною Мариною Кутєповою легендарний голкіпер розповідає в інстаграмі.

Що робить Шовковський після звільнення з Динамо?

Завершення робочого тижня Шовковський вирішив провести у спілкуванні з природою. Він та Марина вирушили до оленячого парку "На рогах".

Колишній гравець Динамо і збірної України, очевидно, піклується про тварин: у сторіс він виклав світлини, на яких годує рогатих мешканців парку просто з рук, а також висипає величенький мішок корму в їхню годівницю.



Шовковський у парку "На рогах" / фото з інстаграму



Шовковський висипає корм для тварин / фото з інстаграму

Чим ще займається Шовковський після Динамо?